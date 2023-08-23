Горбуша в духовке с грибами

Жаропрочную посуду для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем на него кусочки горбуши, которые смазываем сметаной, смешанной с 1 ч. л. MAGGI® Прованские травы. Таким образом рыба при запекании получится невероятно сочной и мягкой. При необходимости добавить соль по вкусу.