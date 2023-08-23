Основное блюдо
Русская кухня

Горбуша в духовке с грибами

(1)
45 мин
Легкий

Ингредиенты

1 килограмм Горбуша
Горбуша
150 граммы Грибы
Грибы
150 граммы Сыр
Сыр
2 штуки Лук репчатый
Лук репчатый
2 штуки Морковь
Морковь
150 миллилитры Сметана
Сметана
2 чайные ложки Магги® Прованские травы. Приправа сухая.
Магги® Прованские травы. Приправа сухая.

Пищевая ценность (КБЖУ)

углеводы 11.1 г
энергии 423.1 kcal
Жиры 21.6 г
белка 47.1 г
Информация для одной порции

Инструкции

45 min
Шаг 1

Горбушу чистим, промываем, удаляем внутренности, отрезаем голову, плавники и хвост, удаляем все мелкие косточки и хребет. Получаем филе, которое режем на порционные кусочки.

0 мин
Шаг 2

Жаропрочную посуду для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем на него кусочки горбуши, которые смазываем сметаной, смешанной с 1 ч. л. MAGGI® Прованские травы. Таким образом рыба при запекании получится невероятно сочной и мягкой. При необходимости добавить соль по вкусу.

0 мин
Шаг 3

Сверху укладываем немного протертой моркови и нарезанного полукольцами лука, которые предварительно обжарили на растительном масле.

0 мин
Шаг 4

Следующим слоем выкладываем грибы. Посыпаем равномерно 1 ч. л. MAGGI® Прованские травы.

0 мин
Шаг 5

Натираем сыр на крупной терке и посыпаем им получившееся блюдо.

0 мин
Шаг 6

Форму с горбушей и грибами отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

0 мин
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Комментарии 2

l Юлия
05.10.2020 13:30

а сколько времени запекать в духовке?

a MAGGI
07.10.2020 15:33

Юлия, добрый день!
Рекомендуем ставить в духовку на 20 минут до готовности.