Горбуша в духовке с грибами
Ингредиенты
Пищевая ценность (КБЖУ)
|углеводы
|11.1 г
|энергии
|423.1 kcal
|Жиры
|21.6 г
|белка
|47.1 г
Инструкции
Горбушу чистим, промываем, удаляем внутренности, отрезаем голову, плавники и хвост, удаляем все мелкие косточки и хребет. Получаем филе, которое режем на порционные кусочки.
Жаропрочную посуду для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем на него кусочки горбуши, которые смазываем сметаной, смешанной с 1 ч. л. MAGGI® Прованские травы. Таким образом рыба при запекании получится невероятно сочной и мягкой. При необходимости добавить соль по вкусу.
Сверху укладываем немного протертой моркови и нарезанного полукольцами лука, которые предварительно обжарили на растительном масле.
Следующим слоем выкладываем грибы. Посыпаем равномерно 1 ч. л. MAGGI® Прованские травы.
Натираем сыр на крупной терке и посыпаем им получившееся блюдо.
Форму с горбушей и грибами отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
Комментарии 2
а сколько времени запекать в духовке?
Юлия, добрый день!
Рекомендуем ставить в духовку на 20 минут до готовности.